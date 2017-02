Ultima data la USM Blida, echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a din Algeria, tehnicianul Augustin Calin, 36 de ani, a decis sa se intoarca acasa, dupa mai mult de 10 ani petrecuti in strainatate unde a antrenat echipe din Africa.



„La prima vedere, este un obiectiv destul greu, evitarea retrogradarii, dar stiu la ce m-am inhamat. Pararea mea este ca aceste provocari ne ajuta in viata. Eu am petrecut multa vreme in strainatate si sunt obisnuit cu astfel de situatii Mi-a si fost dor de casa …

Am licenta A, iar antrenoratul l-am inceput la nivel de copii si juniori. Am antrenat in Liga 4, apoi in Liga 3, dupa care, in 2006, am plecat in Africa. In ultima perioada am antrenat in Algeria, ultimii 5 ani, dar pe unde am fost am pregatit mai mult echipe din al doilea esalon. In Algeria, in jur de 3.000-4.000 de euro castiga un jucator la un asemenea nivel.

Am antrenat si in Burkina Faso, unde jucatorii sunt foarte tehnici, dar atat. Algerienii sunt invers, le lipseste tehnica, dar romanii le au cam pe toate.

Indiferent unde m-as duce am nevoie de licenta Pro si este o prioritate pentru mine in urmatorii ani.”, a declarat Augustin Calin, in cadrul emisiunii „Trafic sport”.