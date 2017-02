Echipa din Liga 2 clasata la final de sezon pe locul 3 are drept de participare la barajul de mentinere/promovare in Liga 1 doar daca detine licenta

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a luat, in sedinta de astazi, 27 februarie, o decizie in privinta meciului de baraj pentru promovarea in Liga 1. Membrii CEx au aprobat completarea Regulamentului de Organizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF) cu o noua regula ce priveste reprezentanta Ligii 2 din acest baraj, informeaza liga2.prosport.ro.

Astfel, in cazul in care ocupanta locului 3 la finalul sezonului regulat al esalonului secund nu indeplineste conditiile de participare in prima liga, locul acesteia va fi luat de urmatoarea clasata care indeplineste aceste cerinte.

Cu alte cuvinte, daca echipa din Liga 2 nu are licenta pentru a evolua in Liga 1, aceasta nu poate participa la baraj, cu toate ca a incheiat sezonul pe locul care ii permitea acest lucru. Interesant este si faptul ca aceasta masura nu se aplica si echipei din Liga 1 care joaca acest baraj, deoarece, la randul ei, ar putea sa nu aiba licenta de a continua in primul esalon. in cazul acesteia se aplica depunctarea, nu si retrogradarea.

“In situatia in care la finalul sezonului competitional echipa din Liga a 2-a ce are dreptul de a participa la jocul de baraj pentru promovarea in Liga I nu indeplineste conditiile de participare in Liga I, jocul de baraj urmeaza a fi disputat de urmatoarea cel mai bine clasata echipa din Liga a 2-a care indeplineste conditiile de participare in Liga I”, se arata in textul aprobat de membrii CEx care completeaza ROAF

La finalul campionatelor din Liga 1, respectiv Liga 2, ocupanta locului 6 din play-out-ul primei ligi, respectiv ocupanta locului 3 din liga secunda, se vor intalni intr-un baraj tur/retur pentru mentinerea/promovarea in Liga 1.