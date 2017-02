CFR Cluj poate urca pe locul 3 in clasament, daca invinge la Iasi

CFR Cluj va disputa luni, de la ora 20:30, partida din deplasare, impotriva formatiei CSM Poli Iasi, contand pentru penultima etapa a sezonului regulat din Liga I.

CFR Cluj se situeaza pe locul 6, cu 37 de puncte, in timp ce CSM Iasi este pe locul 10, cu 26 de puncte in clasamentul Ligii I.

In cazul in care formatia lui Miriuta obtine victoria in aceasta partida, clujenii o vor egala la puncte pe CS Universitatea Craiova, formatia de pe locul 3. Daca Iasiul reuseste surpriza si o inbinge pe CFR, elevii lui Eugen Neagoe se vor mentine pe locul ocupat in acest moment.

In meciul din tur, CFR a invins pe teren propriu, cu scorul de 1-0, prin reusita lui Filipe Nascimento.