Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a decis ca echipa Gaz Metan Medias sa primeasca inapoi cele trei puncte cu care fusese penalizata de catre Comisia pentru acordarea licentei cluburilor, condusa de Viorel Duru.



”Am discutat subiectul Gazului imediat dupa ce TAS a decis returnarea punctelor. Asteptam motivarea judecatorilor de acolo in cazul acestei spete si in functie de asta vom lua niste hotarari.

Daca vom constata ca problemele sunt intr-adevar la noi, va asigur ca se va lasa cu demisii! Pentru ca si eu, personal, m-am saturat de influentari ale clasamentului si m-am saturat de aceste independente ale unor comisii, cum sunt Departamentul de Licentiere si cel de arbitraj…”, a declarat Razvan Burleanu, in cadrul unei conferinte de presa, citat de Digi Sport.

Gaz Metan a fost depunctata pe 23 decembrie 2016, dupa ce clubul a fost acuzat ca nu le-a platit 90.000 de euro celor de la Cernomoret Burgas, in contul transferului ghanezului Godfred Beko. Jucatorul s-a prezentat, in 2014, la Gaz Metan cu cartea verde si a sustinut ca este liber de contract. El, insa, apartinea de Cernomoret Burgas, care a facut plangere la FIFA. Drept urmare, mediesenii au fost obligati sa le plateasca bulgarilor 90.000 de euro. Comisiile FRF nu au tinut cont de argumentele mediesenilor si au decis sa ii penalizeze cu trei puncte. Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu a declarat ca ar fi bine sa nu se mai ajunga la astfel de situatii.

”M-am intalnit cu cei de la Medias, cu avocatii lor si cunosc punctul dumnealor de vedere. Este adevarat ca LPF a sustinut cauza Mediasului la TAS, dar nu-si dau seama ca atunci cand aperi un membru intr-o astfel de situatie poate ii dezavantajezi pe ceilalti. Este un lucru pe care il fac mereu si consider ca ar fi bine sa reglemnteze intern astfel de situatii. Ar trebui in primul rand sa sustina regulamentele”, a spus Razvan Burleanu.

Gaz Metan Medias ocupa locul patru in clasamentul Ligii I, cu 39 de puncte, in urma rezultatului de egalitate, scor 1-1, cu FC Steaua si va evolua in ultima etapa a sezonului regulat, in deplasare, cu CS Universitatea Craiova, intr-un meci decisiv pentru accederea in play-off.