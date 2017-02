Radu Voina a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre infrangerea CSM-ului la Larvik, dar si despre parcursul echipei de handbal feminin.

„CSM-ului ii lipseste jocul de echipa. S-a jucat individual asa cum nu trebuie sa joace o echipa. Larvik a jucat ca echipa si demonstreaza ca jocul de echipa este mai important decat jocul individual al unor vedete.

Teoretic, cele doua meciuri pe care le are sunt la mana lor si ar trebui ca CSM-ul sa castige, cu toate ca putem sa ne asteptam la orice.

Nu exista echipa invincibila, numai noi romanii cautam extraordinarul. Orice echipa nu poate avea numai victorii. Totul este posibil, mai ales la fete, unde o zi proasta poate aparea pentru orice echipa.

E prea multa agitatie intr-o perioada in care fetele trebuie sa se mentina angrenate sa se califice.„, a declarat Radu Voina, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

