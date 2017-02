Punct final la prima parte a sezonului Ligii Nationale de baschet!

La cateva zile dupa incheierea etapelor din sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet feminin s-a pus punct si competitiei masculine. Intrecerile vor continua cu partidele din grupele 1-6 si 7-10, fetele urmand sa debuteze in prima zi de Martisor.

Ultima etapa a baietilor a oferit un rezultat surpriza, victoria echipei SCM Universitatea Craiova in confuntarea cu Steaua CSM Eximbank, 81-79 (37-40). Succes de orgoliu pentru formatia la care a revenit Catalin Burlacu, ce n-a putut influenta ierarhia, bucurestenii ramanand pe locul secund, iar craiovenii pe 9, la egalitate de puncte, 22, cu Phoenix Galati, invinsa in deplasare de campioana en-titre CSM CSU Oradea, 73-63 (31-31). Din pacate, bihorenii au ocupat locul 7, cu 25 de puncte si vor evolua in grupa a doua, alaturi de Dinamo Bucuresti, 79-96 (34-54) la lidera U Banca Transilvania Cluj-Napoca, SCM Universitatea Craiova si Phoenix Galati.

Formatia din soseaua Stefan cel Mare a beneficiat de retragerea celor de la Olimpic Municipal Baia Mare, sanctionati de federatie cu pierderea tuturor meciurilor, primind punctele pierdute. In ultimul meci al rundei, BC Mures a intrecut pe BCM Universitatea Pitesti cu 93-77 (50-40) prinzand pozitia 6.

Astfel, in grupa 1-6 vor evolua U Banca Transilvania Cluj-Napoca, 34 puncte, Steaua CSM Eximbank, 30, CSU Sibiu, 30, SCM Timisoara, 28, BCM Universitatea Pitesti, 27, BC Mures, 26.

La feminin vor juca in grupa 1-6 ACS Sepsi Sfantu Gheorghe, 41 puncte, CSM Targoviste, 37, U Cluj-Napoca, 35, Olimpia Brasov, 33, Phoenix Galati, 31, CSM Satu Mare, 30. Unde n-au ajuns doua dintre protagonistele editiilor trecute, CSBT Alexandria si Universitatea „Vasile Goldis” ICIM Arad, care au acumulat 29 puncte. Ambele vor continua in grupa 7-10 cu Sirius Tg. Mures, 23 si Poli National Iasi, 21.