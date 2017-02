Ploaie de goluri in Bundesliga! Bayern a marcat opt goluri in meciul cu Hamburg

Bayern a disputat sambata, partida impotriva formatiei Hamburg, contand pentru etapa cu numarul 22 a primei ligi din Germania.

Formatia lui Ancelotti a deschis scorul prin golul lui Vidal din minutul 17, iar dupa doar 7 minute Lewandowski a transformat un penalty si a facut 2-0. Inainte de pauza, acelasi Robert Lewandowski a mai marcat un gol si a dus-o pe Bayern la vestiare cu un avans de trei goluri.

In repriza secunda, Lewandowski a reusit tripla, in minutul 54, dar liderul din Bundesliga nu s-a oprit aici. Alaba a inscris si el dupa doar doua minute, iar Coman a reusit dubla in minutele 65 si 67.

Robben a marcat in minutul 87 si a inchis jocul la scorul de 8-0.

Liderul din Bundesliga stationeaza astfel, pe primul loc cu 53 de puncte obtinute in cele 22 de etape disputate, in timp ce Hamburg se afla pe locul 16, cu 20 de puncte obtinute in tot atatea meciuri disputate.