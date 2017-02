Panathinaikos Atena evita infrangerea acasa in penultima secunda!

Real Madrid și TSKA Moscova au obținut noi victorii in etapa cu numarul 23 a Euroligii masculine de baschet, continuand lupta pentru a incheia faza grupelor in pozitia de lidera. In schimb, Olympiacos Pireu isi vede amenintat locul al treilea dupa infrangerea suferita la Fenerbahce Istanbul.

Panathinaikos Atena a evitat in penultima secunda esecul din propria arena cu penultima clasata Unics Kazan si ramane pe locul 5. Steaua Rosie Belgrad a reusit sa castige partida cu Galatasaray Istanbul in urma a doua infrangeri consecutive, pastrandu-si pozitia a sasea. Continua lupta in trei pentru clasarea pe ultimele doua locuri ce asigura prezenta in optimile de finala.

Realul a reusit scorul rundei, 101-83 (53-37) cu Darussafaka Dogus Istanbul, formatie care mai spera in calificare. La randul ei, TSKA a trecut de Maccabi Tel Aviv, scor 93-81 (54-48). Derby-ul Fenerbahce-Olympiacos a revenit formatiei turce cu 67-64 (40-34), care s-a apropiat la un punct de teamul grec. In cel mai dramatic meci, Panathinaikos a invins pe Unics cu 83-82 (39-46) printr-un cos inscris de Mike cu doua secunde inainte de final. Steaua Rosie n-a avut probleme cu codasa Galatasaray, 77-58 (48-29).

S-au consemnat si doua victorii ale formatiilor care au jucat in deplasare, FC Barcelona, 83-78 (41-45) la Emporio Armani Milano si Zalgiris Kaunas, 91-86 (49-45) pe terenul celor de la Brose Baskets Bamberg.

Urmeaza o runda in care primele cinci clasate vor juca pe terenuri straine, cea mai dificila misiune parand s-o aiba TSKA Moscova, la FC Barcelona.