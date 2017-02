Elevii lui Gheorghe Multescu au fost invinsi pe Arena Nationala de formatia dinamovista si au marturisit ca acest rezultat este o mare dezamagire pentru echipa din Craiova. Antrenorul oltenilor a fost foarte revoltat la finalul meciului, declarand ca adversarii au tras de timp, fapt care nu le face deloc cinste.

„Am inceput meciul exact invers fata de cum pregatisem partide. Le-am spus jucatorilor sa nu pierdem mingea in centrul terenului, pentru ca au jucatori foarte rapizi. Exact asta am si facut, am pierdut mingea, am primit repede doua goluri si nu am putut sa revenim.

Domnul Istvan Kovacs i-a lasat sa ne calce in picioare. Pana in minutul 30, n-a dat nimic. E o rusine sa traga de timp Dinamo. E o rusine cum s-a prezentat in finalul patidei si cum a tras de timp. Iar arbitrul le-a tolerat totul. Abia in finalul partidei a mai dat cate un galben”, a declarat Gheorghe Multescu.

Andrei Ivan a recunoscut ca in prima repriza Dinamo a fost echipa care a dominat jocul, dar fotbalistul a simtit ca in partea a doua echipa si-a revenit, insa nu a reusit sa inscrie.

„In prima repriza, Dinamo a dominat clar. Insa, dupa pauza ne-am revenit, dar din pacate am pierdut. Am avut presiune mare, acum presiunea e si mai mare pe noi. In faza in care am lovit de trei ori bara, daca marcam atunci, cred ca egalam, apoi chiar invingeam. Daca ne vom califica in play-off, vom vedea care e mai bun acolo”, a declarat Andrei Ivan.

Alexandru Baluta este optimist si sigur in fortele echipei sale, considerand ca va prinde play-off-ul fara emotii.

„Pentru noi este o mare dezamagire. Am pierdut pe mana noastra, am jucat prost in prima repriza, ne-am trezit foarte tarziu. Trebuie sa castigam ultima partida, trebuie sa ne calificam in play-off, altfel vom fi o dezamagire imensa. Nu am nicio emotie ca nu prindem play-off-ul. Sunt sigur ca vom castiga si ne vom califica”, a declarat si Alexandru Baluta, potrivit Dolce Sport.