Cristina Dinu a castigat turneul ITF din Antalya, dotat cu premii in valoare de 15.000 de dolari.

Sportiva romanca a disputat finala impotriva sportivei din Serbia, Dejana Radanovici, pe care a invins-o in doua seturi identice, cu scorul de 6-3, 6-3, dupa o ora si 25 de minute de joc.

Cristina Dinu s-a calificat in finala, in urma victoriei in fata sportivei din Turcia, Basak Eraydin, obtinuta cu scorul de 6-2, 4-6, 7-6, in doua ore si 41 de minute de joc.