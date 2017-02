LIVE TEXT / Gaz Metan Medias poate urca pe podium, daca o incurca pe Steaua, de la ora 20:30!

Gaz Metan Medias o va gazdui duminica, pe Steaua, in cadrul etapei cu numarul 25 a Ligii I, si va incerca sa urce pe locul 3 in clasament. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro, de la ora 20:30.

Gaz Metan Medias se afla pe locul 4 cu 38 de puncte obtinute in 24 de meciuri, in timp ce Steaua este pe pozitia secunda a clasamentului Ligii I, cu 45 de puncte obtinute in tot atatea partide.

Daca reusesc sa o incurce pe Steaua, elevii lui Cristi Pustai pot urca pe locul 3, iar daca formatia ros-albastra invinge, aceasta se va apropia la trei puncte de liderul Viitorul.

In meciul tur, mediesenii au invins-o pe Steaua in deplasare, cu scorul de 1-0, prin reusita lui Alex Muntean.

Echipele probabile:

Gaz Metan Medias: Plesca – Cretu, Trtovac, Zaharia, Rugasevic – Danci, Tahar, Bic – Munteanu, Sikorski, Buziuc

Steaua: Nita – Balasa, Tamas, Moke, Momcilovic – Pintilii, Popescu – Jakolis, Achim, De Amorim – Alibec