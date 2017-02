Viitorul a invins-o pe Timisoara cu scorul de 5-0 in etapa cu numarul 25 a Ligii I, dupa ce nu a reusit sa treaca de Astra in runda precedenta a competitiei.

Florinel Coman, marcatorul ultimului gol al partidei, a marturisit ca jucatorilor de la Viitorul le-au priit criticile aduse de Gheorghe Hagi, in urma infrangerii de la Giurgiu.

”Ma bucur mult ca am marcat din nou, dar important este ca am castigat si am luat cele 3 puncte. Ne-au prins bine reprosurile lui Hagi, avem ce invata de la el. Ma bucur ca ne-am revenit dupa meciul cu Astra, acolo am facut un meci foarte prost, e bine ca am luat cele 3 puncte acum.

Cred ca in play-off o sa fie altfel decat anul trecut si o sa obtinem mai multe victorii”, a declarat Florinel Coman, potrivit Digi Sport.