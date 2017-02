Gheorghe Multescu, antrenorul Craiovei, a vorbit despre infrangerea de pe Arena Nationala in fata formatiei Dinamo, cu scorul de 2-1, marturisind ca nu a putut sa doarma dupa acest rezultat.

„Sunt anesteziat si de noaptea nedormita, si de rezultat. Nu am ce sa spun, ca nu sunt un suporter sau neimplicat direct, sa ma bucur de spectacol. De 25 de etape cred ca au fost una sau doua in care nu am fost in joc sau nu am fi meritat nimic. E picatura chinezeasca, s-au adunat atatea… Parca suntem Sisif, construim si iar daramam.

Nu mai avem timp de lamentari, ne bate la usa cel mai important meci, cel cu Gaz Metan Medias. E si ultimul din sezonul regulat, dar si primul care urmeaza. Trebuie sa ne adunam toate fortele, sa reusim calificarea in play-off”, a declarat Gheorghe Multescu, potrivit Digi Sport.