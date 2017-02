Gheorghe Hagi s-a declarat incantat de meciul impotriva timisorenilor, castigat cu scorul de 5-0, marturisind ca este multimit de faptul ca echipa sa a controlat jocul.

„Cred ca aceasta echipa are un merit important, pentru ca in momentul de fata suntem pe primul loc. Ne-am depasit orice asteptare. Dupa meciul de la Giurgiu am fost suparat, pentru ca am pretentiile mele de la echipa. In acest meci trebuia sa producem fotbal, cum o facem de obicei. Ma bucur ca prima repriza a fost una fantastica, am construit, am desfacut jocul. Ma bucur mult pentru Morar. V-am spus ca e un jucator talentat, e inteligent, ca si toti ceilalti. Sunt multumit din toate punctele de vedere. Putem fi mai iuti. In a doua repriza am fost mai relaxati. Am controlat jocul si sunt lucruri bune.”

Tehnicianul formatiei din Constanta a vorbit despre Vlad Morar, marcatorul a trei goluri in partida cu Timisoara, marturisind ca fotbalistului nu i s-a acordat pana acum sansa pe care o merita.

„El (n.r. Vlad Morar) nu a fost exploatat cum trebuie pana acum. Se integreaza. Vede poarta, dar o sa-l vedem la meciurile mari, pentru ca ne asteapta meciuri mari in play-off. E pe drumnul cel bun. Normal ca ne-a fost frica, am analizat adversarul. Suntem inca in cautare de ritm, pentru a fi competitivi in play-off. Ideea mea e sa aduc toti jucatorii la o stare fizica si tactica optima. Joci in play-off si trebuie sa ai o echipa foarte buna.”

Gheorghe Hagi i-a luat apararea lui Benzar, dupa ce fotbalistul a fost atacat de catre Helmuth Duckadam. Tehnicianul este de parere ca Steaua trebuie sa negocieze pentru a incheia socotelile cu Armata.

„Toti trebuie sa vada ca in fata lor e un alt club. Benzar a zis bine, chiar daca Duckadam s-a suparat. Ei sa vada ca in fata lor e un alt club. Benzar e cel mai bun fundas dreapta si trebuie sa-l ascultam si pe el. Trebuie sa accepte. A zis adevarul, nu ca si-a luat lumea in cap, asa cum se zicea.

Cred ca Steaua e una singura si inainte de ‘90 si dupa. A fost o continuitate la nivel inalt. Zic ca Gigi Becali trebuie sa stea la masa si sa negocieze, el a tinut echipa la nivel foarte mare. Dupa toate incasarile pe care le-a avut, domnul Becali trebuie sa negocieze. Se rupe inima unui brand puternic. Trebuie gasita o solutie, nu sa distrugem tot ce e bun in Romania”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Mediafax.