Florin Andone, rezerva la Deportivo La Coruna

Deportivo La Coruna a disputat sambata, partida impotriva formatiei Leganes, contand pentru etapa cu numarul 24 din Primera Division.

Formatia lui Florin Andone a fost invinsa cu scorul de 4-0, iar fotbalistul roman a fost rezerva. Acesta a fost introdus in primul minut al reprizei secunde, iar in minutul 69 a primit un cartonas galben, dupa ce cu sapte minute inainte echipa sa a ramas in 10 oameni, dupa eliminarea lui Albentosa.

Pentru Leganes au marcat: Szymanowski ’19, Martín Mantovani ’30, Lopez ’81 si Alberto Bueno ’90+1.