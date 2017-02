Pandurii Targu Jiu a pierdut meciul din etapa cu numarul 25 a Ligii I, in fata formatiei FC Botosani, cu scorul de 3-1.

Sergiu Negrut, marcatorul unicului gol al gorjenilor, a marturisit ca, desi a reusit sa inscrie, considera ca nu si-a ajutat echipa si ca urmeaza un meci greu, cu Dinamo, in etapa urmatoare.

​”Am reusit sa marchez un gol frumos, dar nu mi-am ajutat echipa. E pacat ca nu reusim sa castigam. Speram sa avem un ultim meci cu Dinamo acasa, dar e un meci greu. In play-out punctele se injumatatesc si speram sa castigam acolo. E un pas inainte pentru ca am venit aici. Cu Dinamo nu avem nimic de pierdut, pentru ei e un meci important. Daca ei nu bat rateaza play off-ul​”, a declarat Sergiu Negrut.

Daniel Stana a declarat ca a anticipat ca vor avea parte de un meci dificil la Botosani, dar daca jucatorii sai ar fi fost mai concentrati, soarta meciului ar fi fost alta la scorul de 1-1.

​”Stiam ca ne asteapta un joc greu aici, dar daca aveam mai multa atentie la 1-1 putea sa fie alta soarta partidei. Trebuie sa fim mai modesti. Fara munca nu putem ramane in prima liga. Nu este o situatie critica, vom trage linie, apoi incepe play out-ul unde e care pe care. Luam fiecare meci pas cu pas. Daca cei din conducere vor considera ca trebuie sa ne rasplateasca pentru fotbalul jucat atunci e perfect​”, a declarat Daniel Stana.

Flavius Stoican, antrenorul echipei gorjene, a marturisit ca elevii sai au un moral foarte scazut, dar spera ca acestia sa aiba atitudinea necesara pentru a produce surpriza in etapa viitoare.

​”Am avut situatii de gol, dar spre final ei au avut mai multe. La 1-1 am avut ocazie clara prin Trifu. Am intalnit o echipa buna. Moralul nostru era la pamant. Invatam din fiecare meci. Negrut are executii frumoase, face diferenta in multe momente. Cu Dinamo e un meci important pentru ambele echipe. Imi doresc sa avem o determinare, o atitudine buna, sa avem incredere si sa producem surpriza. Noi vom juca fotbal, vom vedea ce o sa fie atunci. Rezultatele vorbesc. Contra are doua victorii din doua, e normal ca moralul sa fie crescut​”, a declarat si Flavius Stoican, potrivit Dolce Sport.