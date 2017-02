Mihai Leu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre infrangerea lui Lucian Bute, in fata lui Alvarez, marturisind ca nu se astepta ca acesta sa iasa invingator.

„El este singurul care stie ce simte el si cum se simte. El a fost un boxer foarte tehnic, ci s-a bazat pe viteza si reflexe, iar acestea cu timpul scad. Eu zic ca a avut meciuri foarte bune, cu exceptia ultimului. Este un om pe care il respect foarte mult, dar era destul de greu ca Lucian sa aiba prima sansa, avand in vedere faptul ca nu a mai jucat de mult.

Daca nu as fi avut acea accidentare, cu siguranta as mai fi boxat cativa ani. Viata de sportiv este extraordinar de frumoasa si este foarte greu sa renunti la sport. Trebuie intotdeauna sa fii constient ce poti sa faci in continuare.

Boxul romanesc trece printr-o perioada foarte grea, dar eu cred ca avem cativa boxeri care pot castiga titlul.

Ar fi bine ca presedintele Federatiei sa contacteze fostii boxeri din toata tara, pentru ca realiza ceva care sa atraga copiii catre salile de sport.”, a declarat Mihai Leu, in cadrul emisiunii „Liga de Weekend”.