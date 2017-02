Emil Sandoi a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre evolutia Craiovei in meciul cu Dinamo, dar si despre situatia lui Andrei Ivan.

„A fost un meci frumos, mult peste media jocurilor din acest campionat. Cred ca Universitatea Craiova a inceput mai bine jocul, dupa aceea a marcat Dinamo. Craiova a avut o posesie foarte buna, a stat permanent in careul adversarului, si-a creat si ocazii de gol.

Consider ca a avut ghinion in aceasta perioada Craiova. Si la meciul cu Botosani au luat gol destul de tarziu, la meciul cu Steaua au ratat un penalty, asa e cateodata in fotbal.

Am spus ca echipa va termina pe podium, sigur ca asteptam mai mult de la Craiova, dar nu e timpul pierdut pentru ca urmeaza play-off-ul. Poti sa castigi puncte in meciurile directe cu echipele din fata ta si sa le depasesti.

Ii vad un viitor frumos lui Ivan. E totusi un jucator tanar, e normal sa apara fluctuatii la el. La 19 ani sa fii capitanul Universitatii Craiova… nu stiu cata lume se poate lauda cu asa ceva. Este un jucator cu potential mare de tot. Poate sa faca fata in strainatate.”, a declarat Emil Sandoi, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.