Costel Orac a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria dinamovistilor in meciul disputat sambata, impotriva Craiovei, marturisind ca alb-rosii si-au dominat adversarul.

„Toti fanii erau cu gandul la cele trei puncte, pentru ca era vorba de accederea in play-off si mai mult conta victoria.

Sansa face parte din joc, dar in acelasi timp nu putem sa scoatem din calcul faptul ca la 2-0, Dinamo putea face 3-0. Din nefericire, nu au reusit sa marcheze decat de doua ori, dar au dominat adversarul.

Eu sper sa devina constanta in jocuri si rezultate, pentru ca echipa e pe un drum bun. Contra a schimbat ceva in ceea ce priveste continutul jocului. A aparut o oarecare schimbare in bine. Este mult mai multa concentrare, mai multa ambitie.

Lucrurile s-au cam echilibrat in ceea ce priveste play-off-ul. Toate echipele care vor ajunge acolo isi doresc cat mai mult de la fiecare joc. Sper ca greselile de arbitraj sa nu influenteze cu nimic rezultatele.

Concordia a scos rezultate bune, pe fondul unui joc mai bun si am sperante ca o va invinge pe Astra.”, a declarat Costel Orac, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.