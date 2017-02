Cosmin Contra a vorbit dupa partida castigata in fata Craiovei, cu scorul de 2-1, marturisind ca formatia lui Gheorghe Multescu este un model pentru echipa sa.

„I-am felicitat pe cei de la Craiova, joaca un fotbal foarte frumos, mi-ar placea ca si echipa mea sa joace asa. imi doresc sa vad o echipa exact asa cum a evoluat in primele 20 de minute. Asta e echipa pe care mi-o doresc. Oricum, imi felicit jucatorii, pentru ca s-au sacrificat.

Ramanem in lupta pentru play-off, iar cat timp voi fi eu aici, mereu veti vedea acest spirit de lupta al echipei. Dielna chiar a facut ruptura, dar a ramas in teren. asta e spiritul pe care vreau sa-l vad. tin pumnii Stelei si nu ma feresc, recunosc ca voi tine cu Steaua in meciul cu Gaz Metan. Sunt sigur ca va castiga, pentru ca Viitorul s-a distantat la sase puncte, iar Steaua are nevoie de o victorie”, a declarat Cosmin Contra, conform Dolce Sport.