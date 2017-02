„Cainii” sunt optimisti: „Momentan, suntem in play-off, dar trebuie sa castigam si ultimul meci din sezonul regulat”

Elevii lui Cosmin Contra au reusit sa treaca de CS U Craiova in etapa cu numarul 25 a Ligii I, datorita celor doua goluri inscrise de Adam Nemec. Fotbalistul a marturisit ca a adus o victorie importanta pentru echipa sa, dar mai au un meci pe care trebuie sa il castige.

„Nu stiu cum s-a vazut la televizor, dar eu am marcat al doilea gol. Arbitrul chiar m-a intrebat daca eu am inscris. Este o victorie impotanta pentru noi, am obtinut 6 puncte in ultimele doua meciuri.

Momentan, suntem in play-off, dar trebuie sa castigam si ultimul meci din sezonul regulat. Contra este un antrenor tanar. Chiar daca a venit de 10 zile, stie ca nu poate face mari schimbari dintr-o data. Depinde doar de noi si ne-a transmis ca trebuie sa credem in aceasta echipa”, a declarat Adam Nemec.

Taher Bawab a declarat ca victoria era unica varianta pentru acest meci si este multimit de evolutia coechipierilor sai.

„A fost un meci greu, stiam cum joaca Craiova. Pentru noi era unica varianta aceasta victorie. Nu puteam sa ne jucam cu punctele. Imi felicit colegii pentru meciul facut, am jucat exact cum trebuia. Suporterii au fost minunati. Nu putem sa-i dezamagim si sa nu prindem play-off-ul. Sper sa ne ajute Dumnezeu si sa ne calificam”, a declarat si Taher Bawab, potrivit Dolce Sport.