FC Botosani a invins duminica, cu scorul de 3-1, pe teren propriu, in meciul disputat impotriva formatiei lui Flavius Stoican, Pandurii Targu Jiu.

Catalin Golofca, marcatorul golului care a inchis jocul, a marturisit ca formatia sa a castigat niste puncte importante si ca i-a fost greu sa stea suspendat patru etape.

„O victorie mare, un meci greu, Pandurii e o echipa buna. Sunt puncte importante, ne vor ajuta, mergem apoi la Astra, campioana Romaniei, ii respectam, dar mergem sa luam puncte. Ne-au egalat dintr-o greseala, eram sigur ca o sa intoarcem rezultatul. Eram dornic sa intru, am incercat sa-mi ajut echipa. A fost greu suspendat 4 etape, am trecut cu bine peste”, a declarat Catalin Golofca.

Benjamin Kuku, marcatorul celui de-al doilea gol al botosanenilor, a declarat ca daca au doza suficienta de ambitie, el si coechipierii sai ar putea sa o invinga pe Astra Giurgiu in etapa urmatoare.

„Ma bucur ca am luat cele 3 puncte. in play out vreau sa avem forta si sa terminam pe locul 7. Tot ce am si ce reusesc este de la Dumnezeu. Vreau sa demonstrez ca pot mai mult. Daca pot sa marchez in fiecare meci e perfect pentru ca vreau sa-mi cresc cota. In fiecare meci vrem sa luam cele 3 puncte, daca mergem montati la Giurgiu putem sa batem”, a declarat Benjamin Kuku.

Leo Grozavu, antrenorul formatiei castigatoare, a declarat increzator ca victoria era sigura, echipa sa plecand din postura de favorita in acest meci.

​”Victorie importanta ca orice victorie. Trebuia sa luam aceste puncte, plecam din postura de favorita, am avut o presiune suplimentara. Nu s-a pus problema invingatoarei. A fost un moment important la inceputul reprizei secunde cand Pandurii au ratat o ocazie buna. Am fost nevoit sa fac schimbari in echipa. Etapa viitoare nu vrem sa ne facem de ras, intalnim campioana. Am dominat azi, am atacat, am construit, nu e usor pe un asemenea teren uscat. Ora de disputare a jocului a fost una ciudata, la 13:30 altii merg la pranz”, a declarat si Leo Grozavu, potrivit Dolce Sport.