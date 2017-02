Alin Tosca a fost titular in meciul de sambata, dintre Betis si Sevilla, pierdut cu scorul de 2-1, dar a fost inlocuit in prelungirile partidei.

Fotbalistul roman se gandeste deja la meciul echipei nationale impotriva reprezentativei similare a Danemarcei, care se va disputa peste o luna si va fi decisiv pentru calificarea la turneul final din Rusia.

„In cazul in care vom castiga acest meci, cred ca avem sanse reale la locul 2. Este un meci foarte important, vom da totul sa castigam, sa ne pastram sansele la calificare.

Chiar am vorbit cu domnul Badea dupa meciul de la Granada, ca a fost sa ma urmareasca, si a fost multumit de evolutia mea. Din pacate, am pierdut acest meci, care era foarte important. Am controlat prima repriza, am avut cateva ocazii. Nu stiu ce s-a intamplat in a doua repriza si ne pare rau ca am pierdut, mai ales pentru acesti suporteri minunati”

Alin Tosca a vorbit si despre Steaua, marturisind ca este la curent cu rezultatele fostei sale echipe si ca isi doreste ca suporterii sa vina la stadion, sa fie iar langa echipa ros-albastra.

„Urmaresc fiecare meci. Imi doresc ca ei sa castige campionatul, pentru ca au echipa foarte buna, si imi doresc sa intre in grupele Champions League, pentru ca asta este cel mai important.

Imi doresc sa vina suporterii alaturi de echipa, pentru ca Steaua are nevoie de suporteri, dar acest lucru se poate face doar prin rezultate. Daca Steaua are rezultate foarte bune, castiga titlul, daca merge in grupele Champions League, atunci sunt 100% sigur ca suporterii vor veni alaturi de echipa”, a declarat Alin Tosca, conformm Digi Sport.