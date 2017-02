Adrian Mutu a vorbit dupa victoria in fata formatiei CS U Craiova, declarandu-se bucuros de acest rezultat, dar si de evolutia echipei.

”Suntem in grafic. Incercam sa iesim dintr-o situatie in care am intrat din diverse motive. Ma bucura ca echipa creste de la meci la meci si ma refer la atitudine. A fost un meci foarte greu, Craiova a jucat bine si cred ca merita si ei un loc in play-off.

Nu suntem calificati matematic. Baietii trebuie sa realizeze ca au mai trecut de un pas, dar nu pasul final. Eu nu cred ca va castiga Gaz Metan. Eu cred ca Steaua nu-si doreste ca Dinamo sa fie in play-off, dar sunt sigur ca Steaua va juca corect. Nu putem sa vorbim despre asa ceva in 2017. Nu depindem de meciul Stelei, depindem de noi

Contra incearca sa redreseze o situatie, dar n-am rezolvat nimic pana acum. Mai avem o finala si probabil o sa fie cea mai grea. Fac pe aceasta cale un apel la baieti sa-si bage mintile in cap si sa fie atenti ca meciul cu Pandurii, va fi probabil cel mai greu meci.

Echipa lor nu e la nivelul celor cu care am jucat pana acum si nu vreau sa vad o relaxare. Sunt sigur ca si Cosmin stie acest lucru si o sa lucreze cu baietii. Acum ii las sa se bucure pentru ca a fost un meci greu si am intalnit o formatie mai buna decat FC Botosani si inteleg tensiunea. Le voi transmite si lor asta zilele urmatoare”, a declarat Adrian Mutu, potrivit Digi Sport.