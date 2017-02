Fiasco total! Doar 100 de persoane si-au exprimat sustinerea pentru echipa lui Becali!

UPDATE / Promovata cu mare fast cateva saptamani la rand, „Revolutia ros-albastra”, manifestarea fanilor echipei lui Gigi Becali, s-a dovedit a fi un esec rasunator. Daca pana sambata se spera la o prezenta de cel putin cateva zeci de mii de oameni in peste 30 de orase resedinta de judet din Romania, in realitate pentru formatia latifundiarului au iesit in strada cateva zeci de persoane.

Cea mai mare prezenta s-a inregistrat la Oradea si Valcea, unde aproximativ 20 de oameni au manifestat in fata prefecturii. Prezenta a fost ridicola si in alte orase din tara. In Sibiu si Lugoj au fost cate 7 protestatari, iar in Brasov 10 suporteri au ales sa manifesteze in fata prefecturii. De asemenea, 14 persoane s-au strans si la Iasi. In judetele Alba si Ialomita mitingul a fost anulat pentru ca nu s-a prezentat nimeni.

stirea initiala …

Timp de patru ore, intre 11:00 si 15:00, in cele mai mari orase din Romania s-au anuntat actiuni de protest facute de suporterii vicecampioanei. Se asteapta ca in 35 de judete, fara Bucuresti, fanii sa strige pro – Steaua in fata prefecturilor.

Ideea manifestatiei a pornit de la Gigi Becali, cel care a sustinut ca va scoate jumatate de milion de romani in strada pentru a arata ca echipa lui este in continuare iubita de microbisti.

Ulterior, un grup de fani ai formatiei din cartierul Berceni au preluat initiativa si au anuntat ca vor organiza proteste in toata tara.