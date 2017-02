Mesajul lui Mutu inaintea duelului cu oltenii! Bine ca acestia n-o mai au pe leoaica Simba!

Pentru Dinamo, meciul din seara aceasta cu CS U Craiova, de pe ”Arena Nationala”, ora 20:30, este crucial in vederea califcarii in play-off. Adrian Mutu, managerul general al roș-albilor, are mare incredere ce elevii lui Cosmin Contra vor obtine cele trei puncte si se foloseste de orice mijloace pentru a-i motiva la maximum pe jucatori.



Mutu a postat o fotografie sugestiva, pe contul sau de pe Instagram, in care apare alaturi de doi caini de rasa, Astaff, cu mesajul: ”Red dogs!”.

Cosmin Contra a debutat pe banca lui Dinamo etapa trecuta cu o victorie, scor 1-0 cu Botosani, dar adevaratul test pentru noul antrenor al „cainilor” va fi confruntarea cu Craiova. Oltenii promit o atmosfera incendiara pe Arena Nationala: clubul a pus la dispozitia suporterilor 5 autocare pentru a face deplasarea la Bucuresti.