Duelul de traditie dintre Dinamo si „Stiinta” este o confruntare care si-a castigat statutul de derby gratie meciurilor memorabile facute de cele doua pe durata a 53 de ani in care s-au aflat fata in fata. Episodul din aceasta seara se va disputa pe Arena Nationala, incepand cu ora 20:30, in direct pe Dolce Sport, Digi Sport si LOO TV, dar si in format LIVETEXT pe www.SPTFM.ro.



ECHIPELE PROBABILE:

DINAMO: Penedo – Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip – Bušuladžić, Nistor – Hanca, Palić, Bumba – Nemec

Rezerve: I. Popescu, Oliva, L. Marić, Bawab, Mahlangu, D. Popa, Rivaldinho

Antrenor: Cosmin Contra

CRAIOVA: Calancea – Briceag, Kelić, Popov, Bucurică – Mateiu, Băluţă, Zlatinski – Nuno Rocha, A. Ivan, Bancu

Rezerve: Mingote, Barthe, R. Petre, Madson, Gustavo, Fajić, Măzărache

Antrenor: Gheorghe Mulţescu