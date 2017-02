Lucian Bute, 36 de ani, fostul campion IBF la categoria supermijlocie, a pierdut prin KO sambata dimineata, in Quebec (Canada), lupta impotriva columbianului Eleider Alvarez, 32 de ani. Meciul nu a fost transmis de nicio televiziune din Romania.

Lovitura decisiva a lui Alvarez, un croseu de dreapta, urmat de o directa puternica cu acelasi brat, a venit in runda a 5-a, in momentul cand scorul era egal! Romanul a cazut la podea serios zdruncinat si chiar daca s-a ridicat nu a mai putut continua lupta.

In urma acestui succe, Alvarez are dreptul sa lupte cu detinatorul titlului WBC, Adonis Stevenson (Haiti, 39 de ani), pe 22 sau 24 aprilie 2017.

„Vreau sa multumesc tuturor pentru sustinere. Am fost in meci dar m-a surprins. Vrea sa il felicit, a meritat victoria. Am nevoie de o pauza acum. Voi sta de vorba cu echipa mea si vom decide ce facem in continuare„, a spus Bute in ring, imediat dupa meci.

Infrangerea lui Lucian Bute poate insemna si sfarsitul carierei pugilistului roman!

Galateanul a detinut timp de aproape cinci ani (2007-2012) centura de campion IBF la categoria supermijlocie, centura pe care a pierdut-o prin KO in fata britanicului Carl Froch.

„Sunt fericit pentru ca am invins un pugilist ca Lucian. Am tot respectul pentru el, pentru ca mi-a oferit aceasta sansa. Stiam ca o sa il inving, nu stiam si cum, dar multumesc lui Dumnezeu am reusit„, a spus si Alvarez imediat dupa lupta.