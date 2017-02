Intr-o interventie exclusiva la Sport Total FM, omul de afaceri Pavel Piros ne-a oferit o informatie la care putini se asteptau: in urma unei decizii judecatoresti, patronul firmei Piros Security a redevenit propietarul CS Soimii Pancota, pe care l-a cedat italianului Angelo Massone, in toamna anului trecut!



„Clubul mi-a revenit in grija, dupa o decizie a Judecatoriei Ineu, la care am apelat dupa ce am vazut ca noii investitori nu si-au achitat datoriile fata de jucatori! Eu sunt propietarul clubului de o saptamana si nu mai vreau sa aud de nicun investitor.

Primaria din Pancota a ramas pe aceeasi pozitie si nu mai vrea sa investeasca.

Stiam cartea de vizita a italienilor, dar am zis ca si-au indreptat atitudinea fata de fotbalul nostru. Ei au plecat si sper ca nu se vor mai intoarce.

Din pacate, nu stiu daca vor termina acest sezon 10 echipe!

La ora actuala, ma ocup de o echipa de fotbal feminin, in liga 2, cu care vreau sa promovez. Avem tot sprijinul din partea FRF-ului. La Siria jucam, unde joaca si UTA.”, a declarat Pavel Piros, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.