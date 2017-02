Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a vorbit despre infrangerea pe care Lucian Bute a suferit-o sambata dimineata, in fata columbianului



„As vrea sa ascot in evidenta cariera exemplara pe care a avut-o Lucian, dincolo de amaraciunea acestei infrangeri.

Problema lui Lucian este in continuare Froch! El nu a fost ajutat sa scape de acea trauma, nu a fost curatat de acele urme, nu a intrat intr-un tratament profesionist.

Bute nu a fost un incasator, el a fost un sportiv speculativ, iar chestiunea asta nu s-a mai intamplat in ultimii ani, iar varsta cred ca incepe sa-si spuna cuvantul.

De ce a boxat? Boxul profesionist inseamna bani si asta a fost dorinta lui sa ajunga din nou la o bursa mare. Este meritul lui, a avut curaj sa boxeze cu un pugislit foarte puternic, l-ati vazut.

Procesul in care sunt implicat se va incheia, in faza de fond, pe 1 martie, cand este ultimul termen, apoi o sa asteptam un verdict.

Ceea ce ati citit prin presa nu este adevarul, este doar ceea ce a vrut sa scrie acel gazetar. Nu se regaseste in dosar nimic din ceea ce a scris pe blogul lui. A extras fractiuni din ceea ce s-a intamplat la proces ca sa-si confirme niste teorii.

Eu nu am incredere in justitia din Romania, generic vorbind!”, a declarat Rudel Obreja, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.