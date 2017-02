CSM Bucuresti a pierdut un nou meci in Grupa Principala 2 a Ligii Campionilor, in deplasare, cu Larvik, iar campioana europeana in exercitiu pare ca nu va mai rezista prea multa vreme in cea mai importanta competitie mondiala intercluburi. Despre situatia in care se gasesc „tigroaicele” a vorbit Radu Voina, fostul selectioner al echipei nationale feminine de handbal!



„Una dintre explicatii pentru aceasta forma ar fi ca acest an e mai greoi, vine dupa un CM, care s-a disputat in decembrie, juatoarele sunt mai obosite si un antrenor nou.

Prea multe greseli de data asta, o evolutie dezamagitoare.

Am vazut o echipa Larvik care a jucat ca o echipa, in comparatie cu echipa noastra, plina de vedete, care joaca fiecare joaca dupa propria dorinta. E clar ca ceva nu e uns la echipa, ceva scartaie.

E clar ca ne vom califica de pe locul 4 si vom juca cu Vardar, din grupa cealalata, cred.

Cristina Neagu este una dintre cele mai valoroase sportive din lume, dar totul se va schimba in momentul cand ea va juca pentru CSM, tot jocul se va schimba si se va desfasura in jurul ei, o arma cu doua taisuri. De asta spun ca forta unei echipe este jocul colectiv! Practic, sa nu ne asteptam s-o vedem pe Cristina Neagu castigand Final Four-ul, ca nu se va intampla asta.”, a declarat Radu Voina, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.