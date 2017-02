Antrenorul echipei Metalul Resita, Mihai Stoica, a fost invitat in studioul Sport Total FM, sambata, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”. Tehnicianul echipei care s-a mutat de la Resita la Snagov a vorbit despre lotul pe care il are la dispozitie pentru acest an, in incercarea de a evita retrogradarea.



„Chiar daca am inceput campionatul mai greu, acum avem un lot mai omogen, mai putetrnic, si sa speram ca vor veni rezultatele. Chiar daca sunt voci care spun ca se vor mai retrage echipe, noi ne dorim sa ne castigam dreptul de a evolua si la anul in Liga 2 pe teren.

Sunt peste 10 jucatori noi, unii cu experienta, unii mai tineri. Lotul este echilibrat din acest punct de vedere.

Vrem sa terminam acest campionat fara probleme, iar de la vara, cu ajutorul Primariei Snagov si a Consiliului Local Snagov, treaba va fi mai buna.

Obiectivul nostru este sa ne mentinem in Liga 2 si sa crestem ne copiii, pe care sa-i vindem la echipele mai mari.”, a declarat tehnicianul Stoica, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.