Leonard Doroftei a vorbit despre meciul pierdut de Lucian Bute, prin KO, in fata columbianului Eleider Alvarez si a spus ca mai crede inca in pugilistul galatean. „Mosul” a declarat ca problema lui Lucian a fost tactica pe care a abordat-o, defensiva, iar aici il vede principal vinovat pe antrenorul Howard Grant.



„Am revazut meciul si pot sa spun ca putea sa treaca altfel peste el, daca aborda altfel tactica. Eu nu as fi stat la schimb de lovituri cu unul care boxeseaza atat de combinativ, un adversar foarte bine pus la punct. Si din ce am vazut, Alvarez a asteptat acel KO!

Nu poti sa stai langa el si sa incerci sa-l surprinzi. Nu s-a miscat deloc, nu l-a facut pe adversar sa alerge dupa lovituri de loc. Nu se poate asa!

Dar antrenorul lui ce-a patit acolo in colt, nu a vazut ca nu are sanse asa? Eu cred ca lui Lucian i-a lipsit un antrenor, dar un antrenor dupa meciul cu Froch.

Eu nu am fost negustor in box, ci am fost un luptator in box.„, declarat Leonard Doroftei, in cadrul emisunii „Liga de weekend.



Leonard Dorofeti a fost campion mondial de box profesionist, detinator al centurii la categoria semiusoara (versiunea WBA) in intervalul 5 ianuarie 2002 – 23 octombrie 2003, apoi a ocupat functia de presedinte al FR Box in intervalul noiembrie 2012 – noimebrie 2015.