Socotit drept principalul motiv pentru care Federatia Romanande box nu primeste, nici la aceasta ora, finantare de la MTS, Leonard Dorofotei are probleme tot mai mari cu actuala conducere, in frunte cu Vasiel Catea. Conform declaratiilor lui Doroftei, actualul presedinte al FR Box s-a constituit parte civila cu MTS-ul si ii cere „Mosului” sa plateasca din datoriile facute de federatie in mandatul pe care l-a avut intre anii 2012 si 2015.



„Din pacate, actualul presedinte al FR Box s-a constituit parte civila cu MTS-ul si m-au dat in judecata pentru a recupera acei bani. Mi cere sa aschit niste bani degeaba, ca si cum eu as fi cheltuit acei bani, dar nu eu, Doroftei, am organizat acel CE!„, a declarat Leonard Doroftei, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

„Mosul” a vorbit si despre ce ar trebui sa se schimbe in boxul romanesc: „Noi vrem sa fim profesionisti dar ne antrenam ca amatorii. Trebuie sa studiem, trebuie sa stim sa ne vitaminizam, trebuie sa stim ce inseamna pauza, etc. Nu mai merge cu «pe ei, pe mama lor!». Pentru noi a venit momentul sa schimbam ceva in boxul romanesc.

Il avem pe Ronald Gavril, care e la scoala lui Floyd. El are ce invata de acolo, chiar daca poate nu va ajunge mare, dar va fi un bun profesor pentru cei care vin dupa el.”