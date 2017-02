In etapa a 23-a, UTA joaca, pentru prima data in 2017, pe teren propriu, la Siria, cu Metalul Resita. In acest sens, conducerea aradeana a cerut postul TV care va transmite intalnirea sa programeze disputa pentru ziua de duminica, 5 martie.



„Primul meci din acest an, pe teren propriu, vrem sa-l jucam duminica, iar in acest sens am trimis o cerere catre postul TV. Mai putem juca vineri, dar nu sambata, cand se joaca aici, la Siria, meci in Liga 3. Nu ne-am dori sa jucam vineri pentru ca vrem sa aducem cat mai multa lume la stadion.

Cu cei din Siria avem o colaborare mai buna in timp si prin asta dorim sa ne respectam colaborarea.„, a declarat Codru Gradinaru, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.