Cel mai spectaculos meci al etapei a 22-a din Liga 2 a fost Foresta – ASU Poli, 2-2, un meci care a avut sase bare, cinci de partea gazdelor! Directorul sportiv al echipei sucevene, Danut Perja, a vorbit despre acest rezultat neasteptat, dar si despre despartirea echipei de presedintele Dorin Goian, in urma unor neintelegeri cu autoritatile legate de bugetul echipei.



„Timisoara are echipa care joaca fotbal si vor mai realiza astfel de surprize! Plus ca au o galerie foarte frumoasa, dar la fel si noi. In prima repriza au avut ocazii mari …

Pentru noi, acest punct este mai mult decat meritat. Nu cred ca se putea mai mult, pentru ca pe faza defenziva am avut mari probleme.

Organizam la fiecare meci acasa o tombola pentru suporteri si oferim cate trei tricouri oficiale ale echipei.”, a declarat Danut Perja, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.

Doar cinci luni de zile a durat colaborarea dintre Dorin Goian si Foresta Suceava. Fostul international a renuntat la inceputul acestui an la functia de presedinte executiv al clubului din Areni, astfel ca atributiile au fost preluate de presedintele Consiliului de Administrație, Andrei Ciutac, si de directorul sportiv Danut Perja.

„Legat de postul de presedinte, nu cred ca este necesar ocuparea acestui post, domnul Ciutac si eu ne ocupam foarte bine de echipa. Eu nu tin de vreo functie anume, pentru ca puteam s-o obtin de mult. Pentru mine nu conteaza functia, ci ceea ce fac.”, a mai spus oficialul Forestei.