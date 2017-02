Academica Clinceni si-a luat revansa in fata Afumatiului, scor 1-0, echipa care s-a impus la scor in prima parte a acestui sezon. Despre acest succes important a vorbit Alex Dragmir, vicepresedintele echipei din Clinceni.



„O victorie muncita, un meci frumos, cu daruire, dar pe un teren foarte greu. O echipa foarte incomoda, dar si foarte buna. Puteam sa fim condusi in doua randuri, dar pana la urma noi am fost cei care am inscris.

Achizitiile s-au integrat foarte bine, iar lotul de acum este cel mai bun de cand sunt eu aici.

Suntem mandri de antrenorii nostri, chiar daca sunt la inceput de drum si avem mare incredere in ei.

Din pacate, vin oameni putini la meci, la unicul sport care se practica in Clinceni.„, a declarat Dragomir, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.