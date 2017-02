Dunaraea Calarasi a reusit sa produca o semi-surpriza, chiar in prima partida a anului din esalonul secund, la Mioveni, una dintre pretendentele la promovarea in Liga 1. S-a terminat 2-2, un rezultat despre care Adrian Mihalcea, antrenorul echipei calarasene, s-a declarat multumit.



„Eu chiar mi-am dorit sa incep bine acest an. Sigur, puteam sa ne adjudecam victoria in final, dar e bine ca s-a terminat asa.

Avem un lot intarit, de data asta, jucatori cu caracter, un lot echilibrat valoric. Si banta de rezerve este foarte buna, iar asta imi da sperante ca rezultatele vor fi cele asteptate de toata lumea.

Obiectivul nostru este sa omogenizam acest lot pentru a incerca anul viitor sa luptam serios la promovare.

Nu neg ca am avut o discutie pentru a merge la Dinamo, ca secund al lui Contra, dar nu am dorit sa-mi las echipa actuala in plin sezon cu doar cateva zile inainte de reluarea sezonului. Vreau sa-mi duc la final acest proiect in care m-am implicat, plus ca am incredere in jucatori ca la anul vor fi o echipa si mai puternica.”, a declarat tehnicianul Mihalcea, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.