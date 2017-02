Antrenorul Stelei, Laurentiu Reghecampf, l-a pus la zid pe Victor Piturca, fostul selectioner al Romaniei, dupa ce acesta din urma a criticat jocul Stelei, la Severin, cu Craiova, castigat de ros-albastri cu 2-1.



Reghe sustine ca Piti intentioneaza doar sa se razbune prin declarariile pe care le face si ca ar face bine sa lase Steaua, echipa la care performantele sunt net in favoarea sa.

„Nu ma intereseaza ce zic specialistii astia de stau pe acasa si urmaresc doar dama de trefla. Nu a fost nici o intamplare ca am marcat, probabil ca el nu urmarea meciul, nu a vazut acele faze. S-a uitat la ceva in reluare. Dar e normal, el isi vede interesul, probabil vrea sa ajunga antrenor pe acolo„, a tunat Reghecampf in cadrul unei conferinte de presa, conform Dolce Sport.

„Chiar am scos ce titluri a castigat si ce performante a facut cat a fost la Steaua. E o diferenta foarte mare, a castigat un singur titlu. Nu mai zic de meciurile internationale. Nu ne putem compara. Probabil ca nu are ce face, se plictiseste. E un razboi personal, asta e clar. El vrea doar sa se razbune, dar ar trebui sa se uite mai atent la colaboratorii sai. Insa trebuie sa schimbe canalul si sa se uite la play-out. Cine este acest Victor Piturca? Nu stiu, nu il cunosc„, a mai spus Reghecampf.

La inceputul acestei saptamani, Piturca a criticat jocul prestat de Steaua la Severin cu Craiova.

„In meciul contra Craiovei nu mi s-a parut corect scorul. Cele doua goluri de la Severin au fost date intamplator, din faze care nu anuntau mare lucru. Minge lunga, respingere, trage Pintilii. Nu mai vorbesc de golul al doilea. Jocul nu-i indreptateste sa creada asa tare ca vor fi campioni, in schimb, lotul, da„ – Piturca despre meciul Stelei.