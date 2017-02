Marius Sumudica a vorbit dupa eliminarea din Europa League, in urma meciului retur cu Genk, incheiat cu scorul de 1-0, marturisind ca se simte nedreptatit de arbitraj.

„Am atras atentia inca de la jocul de la Giurgiu, am avut penalty clar la Budescu. Nu e normal sa-ti dea un arbitru de la 30 de kilometri distanta de aici. Am avut un adversat bun, dar tot ce a fosta limita a dat pentru ei. Daca Budescu facea ceva, sunt sigur ca dadea al doilea galben si ramaneam fara el. Au facut tot ce au putut sa se califice. Am pierdut calificarea la Giurgiu. Am semne de intrebare la Niculae, daca era penalty, dar daca era in careul nostru, sigur se dadea penalty.

Cred ca am facut o propaganda buna fotbalului romanesc si am ridicat nivelul fotbalului romanesc. Eu am vrut sa joc si sa las flancurile un pic libere ca sa ma betonez in zona centrala. Golul a venit dintr-o lovitura libera usor acordata. Am ajuns departe pentru o echipa din Romania. Urmeza sa ne concentram pe play off”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Dolce Sport.