Lucian Bute a trecut cantarul oficial si va reveni in ring in meciul cu Alvarez! Meciul nu va fi transmis

Lucian Bute va reveni in ring si se va lupta cu Eleider Alvarez in dimineata zilei de sambata, de la ora 5:30, dar meciul nu va fi transmis de nicio televiziune din Romania.

Bute si Alvarez se incadreaza in categoria semigrea, cantarind 79,3 kilograme respectiv 79,1, acestia urmand sa se dueleze pentru o posibila finala pentru titlul WBC. Invingatorul il va intalni pe Adonis Stevenson, pe 22 sau 24 aprilie.

Sportivul roman si-a aratat nemultumirea intr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook, unde a anuntat toate detaliile privind acest meci: „Cu profunda dezamagire va confirm ca meciul meu nu a fost preluat de nicio televiziune din Romania. Am primit enorm de multe mesaje de la cei peste 700 de mii ce urmariti aceasta pagina in care sunt intrebat unde se vede meciul meu cu Alvarez pentru Centura WBC silver și am sperat pana in ultima zi ca am sa pot anunta cine televizeaza in tara dar nu a fost sa fie. Va asigur ca nu pretul drepturilor a stat la baza deciziei televiziunilor de a nu transmite meciul meu. Oricum energia voastra, a romanilor este cu mine si va simt mereu aproape! Voi urca in ring în jur de 5:30 dimineata sambata! Hai Romania!„