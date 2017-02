LPF a anuntat programul pentru cea mai importanta etapa din sezonul regulat

Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, programul etapei a XXVI-a a Ligii I, ultima a sezonului regulat, conform caruia partidele care conteaza pentru calificarea in play-off vor avea loc duminica, 5 martie.

Programul:

Sambata, 4 martie

Ora 18.00: Poli Timisoara – Concordia Chiajna

Ora 20.30: FC Steaua – ASA Targu Mures

Duminica, 5 martie (sau luni, 6 martie)

CS U Craiova – Gaz Metan Medias

CFR Cluj – FC Viitorul

Astra – FC Botosani

Pandurii – FC Dinamo

Luni, 6 martie

Ora 18.00 sau ora 20.30 – FC Voluntari – CSMS Poli Iasi

Doar meciurile de sambata au ora de start stabilita. Ora meciului programat luni va fi comunicata dupa etapa a XXV-a, in functie de situatia clasamentului. Partidele care vor avea influenta calificarea in play-off se vor disputa duminica, de la aceeasi ora, cel mai probabil 20.30.

In cazul in care, dupa etapa a XXV-a, vreunul dintre jocurile programate initial duminica nu mai are implicare in stabilirea componentei play-off-ului, acesta se va muta luni, 6 martie, ora urmand a fi comunicata ulterior.