Leo Grozavu, antrenorul formatiei FC Botosani, a vorbit despre meciul impotriva celor de la Pandurii Targu Jiu, care se va disputa duminica, de la ora 13:30, declarand ca o infrangere in fata gorjenilor ar fi rusinoasa.

„Nu vreau sa ma gandesc la ce ar insemna un esec cu Pandurii. Noi trebuie sa ne gandim la victorie, nu la esec. E un meci de campionat in care se poate intampla orice. Noi de-a lungul vremii am aratat ca suntem o echipa care poate castiga impotriva oricui cum la fel de bine poate si pierde in fata oricarui adversar. De asta cred ca e foarte important sa tragem semnalul de alarma. Ca sa nu avem surprize neplacute trebuie sa ne mobilizam pentru ca nu e o partida dinainte castigata. Ar fi rusinos pentru noi sa pierdem pe teren propriu cu Pandurii. Fotbalul e fotbal insa si atunci cand il tratezi cu lejeritate sau cu mai putina concentrare poti primi palme. Nu cred ca e cazul in momentul de fata, mai ales ca suntem o echipa care ca joc am crescut.

Ii felicit pe cei de la LPF ca au schimbat ora de disputare a meciului. in aceste luni friguroase cred ca disputarea jocurilor la lumina zilei sau la o ora din jurul pranzului este mult mai indicata decat seara cand e foarte rece, terenurile sunt inghetate, spectatorii sunt putini in tribuna. Eu cred ca la pranz vine si mai multa lume la meci iar temperatura in jurul pranzului e mai ridicata”, a declarat Leo Grozavu, potrivit Dolce Sport.