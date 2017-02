George Tucudean va semna cu Vicenza! Atacantul a trecut vizita medicala

Dupa despartirea de Pandurii Targu-Jiu, George Tucudean a negociat cu Vicenza, formatie aflata pe locul 18 in Serie B, informatia facuta publica de catre reputatul jurnalist italian Gianluca DiMarzio, apoi si de site-ul vicenzatoday.it. La 5 zile de la aflarea vestii, George Tucudean a efectuat vizita medicala, iar in urmatoarele ore urmeaza sa fie oficializat transferul, informeaza presa din nordul Italiei.



Atacantul a revenit in Liga 1 vara trecuta, la Pandurii, insa problemele financiare ale gorjenilor l-au determinat pe atacant sa depuna memoriu pentru rezilierea contractului.

In prima parte a sezonului, tucudean a marcat cinci goluri si a dat trei pase decisive in cele 15 meciuri in care a evoluat pentru Pandurii in Liga 1.