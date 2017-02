Dupa ce a castigat cu scorul de 1-0 in partida retur a saisprezecimilor Europa League, Genk s-a calificat in optimi, iar antrenorul formatiei belgiene a marturisit ca nu le-a fost deloc usor sa treaca de echipa lui Marius Sumudica.

„Cred ca per total noi meritam sa ne calificam. Astra nu a fost un adversar usor, dar am facut tot ce am putut sa ne calificam. Nu pot sa spun nimic despre arbitraj, nu cred ca a avut niciun fel de impact asupra meciului.

Astra e o echipa buna, greu de invins. Cred ca e o echipa cu un viitor bun”, a declarat Albert Stuivenberg la Dolce Sport.