Vasile Stanga a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre revenirea sa la echipa de handbal a Stelei si despre planurile in cadrul acestui club.

„Am fost solicitat de catre conducerea clubului Steaua si sa preiau echipa de handbal.

Incercam sa ne calificam in play-off, iar pe viitor sa facem o echipa competitiva, sa o aducem la nivelul la care a fost.

Din punct de vedere financiar, exista o stabilitate si m-am bucurat de lucrul asta. Baietii sunt platiti la zi. Singura problema cu care ne confruntam este lipsa salilor de sport, dar din ce am inteles exista niste proiecte indraznete.

Bugetul CSM-ului este cel mai mare din tara, dar degeaba ai un buget mare daca nu stii sa il gestionezi sa iti aduci cei mai buni jucatori, cele mai bune jucatoare. Deocamdata, la fete e totul in regula, dar la baieti, pe cei de la Dinamo nu are cine sa ii bata.

E un lucru fantastic ca se investesc bani in handbal, campionatul devine mai puternic si cu ocazia asta, va creste interesul echipei nationale.

Cred ca va castiga Larvik, pentru ca e intr-o forma sportiva foarte buna, dar e posibil orice. Nu ii inteleg pe carcotasii care acuza ca s-au dat prea multi bani pe aducerea Cristinei Neagu. E cea mai buna jucatoare a lumii, cat voiati sa dea pe ea, doi lei? E un lucru bun ca se investesc bani in sport, indiferent de unde vin.”, a declarat Vasile Stanga in cadrul emisiunii Executii in direct.