Marius Beudeanu, fostul arbitru international, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre arbitrajul din Europa League la meciurile Astrei Giurgiu.

„Eu as fi preferat un arbitru local belgian si probabil si Sumi, pentru ca ar fi fost mai multa presiune pusa pe el.

Sunt momente pe parcursul unui joc care pot provoca nervi de-o parte sau de cealalta. Aseara nu au fost decizii majore, ci mai mult o tenta a arbitrului in anumite zone ale terenului.

Trebuie sa arbitram si in spiritul jocului de fotbal, de aceea am fost de parere ca decizia neacordarii penalty-ului din tur a fost corecta.”, a declarat Marius Beudeanu, in cadrul emisiunii Executii in direct.