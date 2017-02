Marcel Popescu, presedintele Craiovei, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului, dar si despre calificarea echipelor in play-off.

„Important e sa facem un joc spectaculos, nu are nicio importanta ca jucam acasa sau in deplasare. Noi depindem doar de noi, nu depindem de alte rezultate.

Dinamo chiar daca castiga meciurile nu e sigura de calificare. Noi putem sa ne calificam si cu 40 de puncte, dar putem si sa nu ne calificam cu 41. E un campionat mult mai interesant decat se anticipa. Sper ca play-off-ul il vom rezolva cat mai repede. Play-off-ul va fi super interesant.

La noi insolventa a fost si premeditata si asta a deranjat cel mai mult. Toata povestea asta trebuie sa se termine.

Vatajelu a fost pe foaie. Problema la el este de acomodare. Probabil antrenorul nu a vrut sa riste sa joace cu un nou venit. Acomodarea nu este simpla, asteptam. Nu ma pot pronunta asupra randamentului lui, daca el nu joaca.

Astra este un model, probabil a incercat sa copieze modelul CFR-ului. Daca nu intrau in Europa League, cred ca intrau in colaps financiar, pentru ca au jucatori cu salarii foarte mari.”, a declarat Marcel Popescu, in cadrul emisiunii Executii in direct.