Cosmin Contra, antrenorul dinamovistilor, a vorbit intr-o conferinta de presa, declarand ca meciul de sambata, impotriva Craiovei, este ca o finala pentru trupa lui.

„Din nou ne asteapta un meci important maine, o finala, a doua finala de cand sunt eu aici. Am incredere ca dupa victoria muncita si chinuita cu Botosaniul, baietii au iesit din stresul pe care il aveau si din tensiunea pe care o aveau inainte de acel meci. Vom trata la fel de bine acest meci cu Craiova, nu vom mai face greselile pe care le-am facut cu Botosaniul si vom arata cum am aratat a doua repriza. Asta e dorinta mea si sper ca jucatorii sa imi fi inteles mesajul toata aceasta saptamana.

Intalnim o echipa a Craiovei care e una dintre echipele foarte bune ale campionatului, care joaca foarte mult pe atac, o echipa cu jucatori care de la mijloc in sus fac diferenta. Am speranta ca maine, echipa va face un meci bun, vom castiga si vom ramane in cartile pentru play-off. Nu avem marje de eroare. Este un meci capital pentru noi. Craiova se poate multumi si cu un egal.

Doar stelistii nu ne vor? Mai sunt vreo 5 echipe. Celelalte ne vor, doar Steaua nu ne vrea? Vom vedea daca nu ne vor in play off”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.