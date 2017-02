Giurgiuvenii au fost eliminati din Europa League, dupa ce au pierdut in deplasare la Genk cu scorul de 1-0, dar ei sunt de parere ca rezultatul nu reflecta realitatea.

Constantin Budescu a marturisit iritat ca Astra merita sa se califice mai departe, iar arbitrajul a stat in calea acestei realizari.

„Ne-am calmat deja, n-avem ce face. Eu zic ca meritam sa ne calificam dupa cum am jucat. Probabil ca am deranjat ca am iesit din grupe. Dar macar sa ne fi spus si noua, sa nu mai jucam atatea meciuri, ne-am fi concentrat pe campionat. Ne asteptam sa fim dezavantajati si aici, asa cum am fost si la Giurgiu. Cred ca pe Pozuelo l-a avantajat si vantul la gol, pentru ca mingea a luat o traiectorie ciudata. Am avut ocazii mari, dar n-am marcat si asa am ratat calificarea”, a declarat Budescu.

Filipe Teixeira a declarat ca este o dezamagire ca echipa a ratat calificarea, privind jocul Astrei in raport cu cel al belgienilor.

„A fost o vreme grea, cu vant…Suntem dezamagiti ca nu ne-am calificat. Puteam sa trecem de Genk, asta am simtit. N-am reusit sa marcam, desi am avut ocazii, am jucat bine. Am facut presing, am recuperat mingea sus, dar n-am marcat. Pe teren am simtit ca putem castiga, chiar daca Genk e o echipa foarte buna, are tineri de calitate si un club cu conditii foarte bune. Nu prea am inteles nici eu unele decizii ale arbitrului”, a declarat si Teixeira, potrivit Dolce Sport.